Il 17 ottobre sarà l’ultimo giorno di attività del centro vaccinale della Schiranna

Ultimi giorni di campagna vaccinale all’hub della Schiranna a Varese. Aperto lo scorso 3 aprile, terminerà il suo compiuto il prossimo 17 ottobre. Dopo il centro massivo di Malpensafiere, che dal primo ottobre ha ridotto linee e giorni di operatività, finisce l’impegno anche di quello sul lago di Varese che esaurisce il suo compito.

La campagna continuerà con gli over80 e gli immunocompromessi con diverse modalità.

Regione Lombardia ha definito il prossimo cronoprogramma che prevede anche RSA, che lavoreranno in autonomia, i sanitari, che si rivolgeranno alla propria struttura oppure aderiranno al portale di Poste che offrirà appuntamenti a Rancio Valcuvia, struttura che prosegue la sua opera, Arcisate e negli ospedali di Varese ( nelle aule formazione del Padiglione Centrale) Angera e Tradate.

Dopo sei mesi e mezzo, il centro allestito dall’Esercito italiano con tre tensostrutture e gestito dalla Protezione civile verrà ( salvo novità dell’ultimo minuto) smantellato. La tenda dell’accoglienza, dove hanno lavorato i volontari, e le due, dove operavano i sanitari vaccinatori, hanno visto passare migliaia di persone. Ogni giorno, con la pioggia o il caldo estivo, a Pasqua così come a Ferragosto, il centro ha aperto. Una macchina complessa che ha registrato anche la partecipazione di molti giovani che si sono messi a disposizione con le maglie dei “Ghe Sem”, e poi i carabinieri in pensione o gli alpini dislocati nel parcheggio per aiutare chi arrivava a orientarsi nel percorso.

Le prenotazioni per la terza dose proseguirà con il Portale di Poste a cui si sommeranno il canale delle farmacie, dal 20 ottobre saranno operative 668, e i medici di medicina generale che saranno i veri attori di questa nuova fase che esce dal carattere di emergenza per entrare in quella di normalità.

Da domani, infine, nei centri vaccinali gli anziani over80 potranno ottenere contemporaneamente la dose “booster” ( che riattiva la copertura anticorpale) del vaccino antiCovid e quello antinfluenzale.