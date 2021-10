18enne fuori strada in moto a Magenta: finisce al Niguarda in gravi condizioni

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Magenta, in periferia, tra via Novara e via Silvio Pellico. L’allarme è scattato poco dopo le 14, sul posto il sistema Areu-118 ha inviato elisoccorso, automedica e ambulanza.

Il giovane ha riportato trauma cranico, trauma collo, trauma bacino, trauma a un arto inferiore e uno superiore. È stato trasportato all’ospedale di Milano Niguarda in codice rosso, in pericolo di vita.

Sul posto ci sono anche gli agenti della Polizia Locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: il giovane è uscito di strada in moto e da una prima ricostruzione non c’erano altri veicoli coinvolti.

(Articolo aggiornato alle ore 17 di martedì 19 ottobre 2021)