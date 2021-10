500 pellegrini in soli tre giorni lungo Via Francisca: due terzi erano poco più alti di un metro

Ce ne sono stati tre, dei quattro in programma, e già si è superata la cifra impressionante delle 500 presenze. Alfa srl, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, ha promosso una serie di sabati pomeriggio in cammino lungo la Via Francisca del Lucomagno, la “Via dell’acqua” che collega il Lago Ceresio a Pavia in un percorso di 8 tappe e 135 km.

Per quattro week end il format che è stato (e che verrà ancora – il 30 ottobre a Fagnano Olona, presso la Contrada dei Calimali ODV) proposto è quello di una breve camminata pensata, soprattutto ma non solo, per le famiglie con bambini lungo un tratto del pellegrinaggio. All’arrivo, grazie alla partecipazione di Progetto Zattera Teatro, per i più piccoli uno spettacolo teatrale capace di rapire, incantare e far sorridere.

Il primo appuntamento, il 9 ottobre, ha visto l’invasione di mini pellegrini in Valganna, prima tappa della Via Francisca, che dal Maglio di Ghirla sono poi giunti alla Badia di Ganna dove ad attenderli c’era Noemi Bassani con lo spettacolo “C’era una volta”.

Il sabato successivo è stata la volta del Sacro Monte di Varese, uno dei due beni UNESCO presenti lungo la Via, letteralmente espugnato da un’orda di bimbi muniti di zainetti verdi, credenziali del pellegrino ed entusiasmo da vendere. Il fiatone durante la salita è stato registrato solo fra i grandi, i piccoli correvano su e giù come piccoli stambecchi prealpini. Alla terrazza del Mosè, dietro al quale si stendeva lo spettacolo della Pianura Padana, Martin e Noemi di Progetto Zattera Teatro hanno fatto ballare e cantare i presenti in un allegro viaggio che ha raccontato il “Maestro Gianni”. E si trattava del grande Rodari.

Sabato 23 ottobre oltre duecento persone, ricordiamo due terzi dei quali non aveva più di 10 anni, hanno formato un lungo serpente di camminatori che ha percorso il tratto che da Castiglione Olona conduce al Monastero di Torba, secondo bene UNSECO della Via Francisca in gestione al FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Alla partenza, nel centro storico di Castiglione, il sindaco Giancarlo Frigeri e l’assessore alla cultura Cristina Canziani hanno accolto i pellegrini e apposto loro i timbri sulle credenziali.

Il gruppo Oggi in Valle Olona, che nei giorni precedenti aveva molto contribuito a promuovere l’evento, ha accolto i pellegrini all’arrivo e documentato in tempo reale l’inizio dello spettacolo. Nel pratone sottostante il Monastero infatti, Lia di Progetto Zattera Teatro ha raccontato storie di animali colorati e coinvolto i piccoli spettatori nella messa in scena.

Ad ognuno dei tre appuntamenti, Coop Lombardia ha messo a disposizione una merenda riservata a grandi e piccini. Il prossimo appuntamento è previsto il 30 ottobre a Fagnano Olona presso la sede della Contrada dei Calimali ODV. Si effettuerà un giro ad anello molto semplice, di un paio di chilometri, lungo la Valle Olona fra la sede dell’associazione e lo stagno didattico. Ci saranno anche bevande calde per tutti e per l’occasione verrà inaugurata una bacheca espositiva permanente dedicata alla Via Francisca del Lucomagno.

Anche questo evento è completamente gratuito, è solo necessario prenotarsi qui:

bit.ly/PrenotaCamminateOttobreFrancisca

Dopo mesi che hanno messo a dura prova, per i motivi noti a tutti, la socialità dei più piccoli, il cammino, il turismo lento, la scoperta del bello che ci circonda a due passi da casa, l’attività all’aria aperta, il cantare insieme una filastrocca e il ridere di storie buffe si sono rivelati il modo perfetto per tornare piano piano ad una dimensione di “ pre-pandemia”. Vedere così tanti bimbi camminare insieme ha fatto poi bene a tutti: a loro in primis, ma anche al cuore dei grandi che li hanno accompagnati e a tutta una provincia, così duramente colpita dalla pandemia poco meno di un anno fa, che aveva voglia di tornare a respirare – in tutti i sensi – aria di normalità.

Per l’evento del 30 Ottobre: i Calimali si trovano in Via Colombo Cristoforo, 80, 21054 Fagnano Olona VA

Consigliamo di lasciare l’auto qui: Posteggio Valle Olona Fagnano