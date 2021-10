A Taino la nuova Pro Loco si presenta con una giornata ecologica

Tutto pronto a Taino per il primo evento della nuova Pro Loco, associazione nata lo scorso luglio dopo un periodo di assenza di quasi 10 anni.

Il gruppo, che vede come presidente dell’associazione a promozione del territorio Angelo Crippa, esordirà infatti domenica 24 ottobre in “una giornata ecologica” che unirà soci, volontari della protezione civile e tainesi per la manutenzione e la pulizia dei sentieri nelle colline del Basso Verbano.

Il ritrovo è fissato per le 9 nella Piazza del Municipio, dove verranno organizzate le squadre di lavoro e saranno rese note le aree protagoniste degli interventi. La mattinata “in verde” si concluderà attorno alle 12 con il rifresco al Centro Bielli di viale Europa offerto dall’associazione Casa Rosa e da Rojac.

«Per i volontari che volessero fermarsi al rinfresco – spiega l’associazione – è richiesta l’adesione entro venerdì 22 ottobre scrivendo una mail a prolocotaino@gmail.com».

Nel frattempo, in attesa della giornata ecologica di domenica prossima, la nuova Pro Loco è sbarcata sui social con una nuova pagina e un nuovo logo realizzato da Remo Perrone della tainese NonsoloPromotion. Il protagonista dello “stemma”? Il Parco dei Punti Cardinali di Gio’ Pomodoro (nell’immagine in copertina la foto insieme al direttivo, sotto il logo) naturalmente, la cui prospettiva, nella nuova grafica, sembra restituire le lettere che compongono la parola Taino.