Accelerazione della Lu-Ve spa di Uboldo: fatturato a 352 milioni di euro

Lu-Ve spa, azienda di Uboldo tra i maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria, quotata sul mercato MTA di Borsa italiana, ha fatto registrare una crescita del fatturato nei primi nove mesi dell’anno pari a 352,3 milioni (+20,9% rispetto al 30 settembre 2020). Al 30 giugno 2021, la crescita del fatturato era stata del +16,8%, mentre il portafoglio ordini al 30 settembre 2021 ammonta a 153,9 milioni di euro (+96,1% rispetto al 30 settembre 2020).

Lu-Ve spa dà lavoro a 3000 persone, di cui mille in Italia. Conta ben 16 stabilimenti produttivi in 9 diversi paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente, Oceania e Nord America. Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale), raffreddamento di processo per applicazioni industriali e power generation, condizionamento dell’aria (civile, industriale e di precisione). Produce inoltre porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate, specchi IoT per applicazioni speciali.