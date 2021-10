Accesso libero agli uffici comunali di Barasso per quattro giorni alla settimana

L’Amministrazione comunale di Barasso ha disposto la riapertura, a partire da lunedì 18 ottobre, degli uffici comunali in modalità mista. Due giorni a settimana verrà mantenuto l’accesso solo previo appuntamento telefonico (martedì e venerdì) mentre i restanti quattro sarà possibile, rispettando le norme di distanziamento sociale, l’accesso dei cittadini in forma libera.

L’ufficio tecnico comunale riceverà solo su appuntamento nelle giornate di martedì e venerdì anche al fine di garantire un accesso organizzato per i professionisti che potrebbe richiedere tempi più estesi.

La polizia locale riceverà previo appuntamento il mercoledì pomeriggio ed il sabato mattina.

«Lo considero un segnale di progressivo ritorno alla normalità – commenta il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari – In campagna elettorale ho preso questo impegno con diversi cittadini e, anche confrontandomi con i dipendenti comunali, ho ritenuto di agire subito in tal senso. In un momento nel quale teatri e cinema si trovano a tornare alla capienza del 100% ritengo necessario che anche il Comune sia parte integrante di questa ripartenza».

«Il mantenimento di due giorni settimanali con appuntamento consentirà ai cittadini che si sono trovati bene con questa novità di continuare a fruire degli uffici accedendovi ad un orario certo e prestabilito. Il nostro è un modo per venire incontro alle esigenze di tutti i barassesi» conclude il Sindaco.

Gli orari che si osserveranno da lunedì 18 saranno i seguenti:

– LUNEDÌ dalle 08:00 alle 10:00 e dalle 16:30 alle 17:30 senza appuntamento

– MARTEDÌ con appuntamento

– MERCOLEDÌ dalle 08:00 alle 10:00 e dalle 17:00 alle 18:00 senza appuntamento

– GIOVEDÌ dalle 11:00 alle 13:00 senza appuntamento

– VENERDÌ con appuntamento

– SABATO dalle 09:00 alle 12:00 senza appuntamento