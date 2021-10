Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo: 150 miliardi per la crescita delle imprese

Confindustria e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo per la crescita delle imprese che avranno a disposizione 150 miliardi di euro per sostenere competitività, sostenibilità e innovazione, i tre pilastri principali del Pnrr .

«Il plafond di 150 miliardi messo a disposizione delle imprese consentirà di attivare investimenti privati, generando un effetto moltiplicatore delle risorse messe a disposizione per gli investimenti pubblici dal Pnrr, e creando nuove prospettive di crescita sostenibile per il sistema produttivo italiano e per l’intero Paese». ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

(nella foto da destra: Carlo Messina e Carlo Bonomi)

«La vera sfida, anche alla base di questo accordo, è far sì che la ripresa si consolidi nel tempo e sia diffusa – ha commentato Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo – dando vita ad una economia strutturalmente più robusta, in grado di sostenere livelli di crescita del Pil stabilmente maggiori di quelli cui siamo abituati. Supporteremo ulteriormente la valorizzazione delle filiere che, dopo essere stato uno dei principali fattori di resilienza durante la crisi, oggi possono e devono costituire un propulsore decisivo per la ripartenza del tessuto produttivo del Paese».