Accordo tra sindacato e Crédit Agricole dopo l’acquisto del Credito Valtellinese

I sindacati dei bancari hanno sottoscritto il primo accordo con Crédit Agricole Italia il primo accordo dopo l’acquisto di Creval in cui si definiscono i punti principali per gestire l’integrazione tra le due banche.

A fronte di circa ottocento uscite su base volontaria, attraverso il Fondo di solidarietà del settore bancario, e di altre duecento uscite per pensionamenti incentivati, sono state concordate cinquecento nuove assunzioni e circa duecento stabilizzazioni di lavoratori con contratti a tempo determinato o apprendistato. Complessivamente, quindi, mille uscite vengono compensate con circa 700 nuovi posti di lavoro.

Sulla mobilità professionale è stato garantito il pieno rispetto della storia professionale e degli inquadramenti delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Sono state prorogate, infine, fino al 31 dicembre 2022, tutte le norme di secondo livello relative alla mobilità a tutela dei dipendenti.

In provincia di Varese, Creval e Crédit Agricole hanno rispettivamente diciotto e undici filiali, per un totale di circa 160 dipendenti.

Il commento di Alessandro Frontini, segretario provinciale di Fabi: «L’accordo tra Crédit Agricole e Creval realizza un vero ricambio generazionale e identifica una serie di strumenti idonei a gestire a livello nazionale un’operazione così importante. Auspichiamo che generi nuova occupazione anche in provincia di Varese».