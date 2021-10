Ad Halloween si scopre l’arte con le visite-gioco: in quattro musei del Varesotto arrivano le “storie di paura”

Le paure fanno parte della vita di tutti, dai bambini agli adulti. Affrontarle dentro una finzione aiuta a comprenderle, a sperimentarle e a conoscerle per superarle meglio. In occasione della festa di Halloween, Archeologistics, realtà impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, propone una serie di iniziative in quattro musei di Varese e provincia nel fine settimana tra sabato 30 ottobre e lunedì 1 novembre.

Il Museo dei Fossili di Besano, il Monastero di Torba di Gornate Olona, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e il Museo Baroffio e del Santuario al Sacro Monte di Varese saranno gli scenari per l’incontro con adulti e bambini: in tutte le occasioni il “gioco della paure” non sarà astratto, ma andrà a indagare tra le leggende e le tradizioni del territorio, che lasciano emergere le paure vive dentro le comunità contadine sino a non molti anni fa. Paure che hanno lasciato tracce nei racconti di lupi, mostri delle paludi, rimedi magici, benandanti e streghe e che spesso trovano riscontri nelle immagini e nelle architetture di Torba, Bozzolo e tra i fossili di Besano. Lunedì 1 novembre, festa di Tutti i Santi, entra in scena anche il Museo Baroffio e del Santuario al Sacro Monte di Varese: alle 15 è prevista una visita con laboratori per bambini che indaga le figure dei santi tra museo, cripta e santuario.

Sabato 30 ottobre, alle 17 al Museo dei Fossili di Besano va in scena “Un passato da paura” perché dopo il tramonto il Museo si anima perché prendono vita gli animali marini e terrestri che arrivano da un passato lontano 240 milioni di anni. Avrete il coraggio di ascoltare i terribili segreti dei fossili del Museo? Mettetevi alla prova con un percorso tra questi strani animali. Gli adulti possono seguire la visita con i piccoli oppure visitare in autonomia il museo riservata. Per bambini dai 6 ai 10 anni. Informazioni: https://bit.ly/ unpassatodapaura



Sabato 30 ottobre e domenica 31 ottobre, alle 14.30 e alle 16 a Villa Della Porta Bozzolo viene proposto “Senza paura: un pomeriggio in Villa”. Un’avvincente visita-gioco nelle sale della Villa che, tra indizi, esplorazioni e paurosi misteri da scoprire, porterà i più piccoli a conoscere i protagonisti, i racconti e le leggende che ruotano attorno a questa magnifica villa. Un pomeriggio speciale e coinvolgente in attesa della Festa dei Santi, alla scoperta di stili di vita, abitudini e antiche credenze. Il percorso è adatto a bambini dai 6 ai 10 anni. www.villabozzolo.it

Domenica 31 ottobre, alle 14.30 e alle 16 si aspetta la notte di Halloween al Monastero di Torba. Tante sono le storie e le curiosità, anche misteriose, custodite nel sottosuolo e sui muri di Torba, seguendo indizi e messaggi, i piccoli visitatori andranno alla scoperta della storia di guerrieri longobardi e dei loro fedeli destrieri; delle operose monache benedettine; della badessa Aliberga e del suo ritratto. E ancora, del sepolcreto delle benedettine nelle torre. Un pomeriggio speciale per aspettare la notte di Halloween insieme ai protagonisti del Monastero di Torba e alle loro storie, esplorando stili di vita, abitudini e credenze del passato, divertendosi. Attività per bambini 6-10 anni. Possibilità di merenda presso il ristorante interno. www.monasteroditorba.it

Lunedì 1 novembre alle 15 il Museo dei Fossili di Besano apre ai più piccoli (dai 4 ai 7 anni) per leggere storie del passato e guardare animali nella pietra, senza avere paura. Farete amicizia o fuggirete di fronte all’enorme Besanosauro? https://bit.ly/ unpassatodapaura

Lunedì 1 Novembre alle 15 nel Museo Baroffio e del Santuario al Sacro Monte di Varese si va alla “ricerca del Santo giusto”. Uno dei personaggi più importanti per la storia di Santa Maria del Monte si nasconde negli affreschi dell’antica Cripta. Ma di chi stiamo parlando? Come facciamo a riconoscerlo? Proviamo a scovarlo con l’aiuto di preziosi indizi e scopriamone la sua storia entrando in Santuario. Per bambini dai 6 ai 10 anni. Informazioni: bit.ly/ilsantogiusto

Inoltre aperti a tutti sono le visite serali al Monastro di Torba e le visite al buio a Villa Della Porta Bozzolo.

Alle 17, 18.30 e 20 di sabato 30 e di domenica 31 ottobre, il Monastero di Torba presenta uno speciale percorso serale tra storia e leggenda per scoprire il Monastero in modo insolito e suggestivo: nel racconto si intrecceranno la ricerca scientifica, l’archeologia, la scienza, la storia, ma anche le credenze popolari, la tradizione orale e il folklore. Punti di vista, elementi e competenze differenti, ma che in egual modo restituiscono il fascino, la complessità e la ricchezza del primo Bene del FAI. Possibilità di cena presso il ristorante interno (www.monasteroditorba.it).

Alle 18 e alle 19 di domenica 31 ottobre, a Villa Della Porta Bozzolo viene proposta una speciale visita guidata che condurrà i partecipanti lungo un percorso che, grazie alle luci spente e all’ausilio di torce, permetterà di scoprire angoli e particolari inediti della dimora che solitamente non si colgono nelle ore diurne. Ad arricchire la visita il racconto di curiosi avvenimenti, storie e vicende dei protagonisti più celebri che hanno abitato la residenza della famiglia Bozzolo. Per l’occasione, anche nel magnifico parco la luce delle lampade rivelerà i suoi scorci più segreti, proprio come era un tempo. Al termine della visita sarà possibile gustare un aperitivo presso il ristorante interno “I Rustici”. Possibilità anche di cenare presso il medesimo ristorante, solo su prenotazione (www.villabozzolo.it).

Archeologistics – Fondata nel 2004, è una realtà varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it