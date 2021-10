Addio a Giovanni Martinoli: “regalò” il parco Bassetti a Gallarate

Si è spento il 30 ottobre all’età di 87 anni nella sua Gallarate Giovanni Martinoli, volto noto della politica locale.

Originario di Duno, a 11 anni fu testimone di uno dei primi veri scontri della Resistenza all’occupazione nazifascista, la battaglia di San Martino, che si combatte tra il 15 e il 18 novembre 1943 tra Cuveglio e la cima del monte San Martino.

Di professione architetto, nel 1970 divenne assessore all’Urbanistica del Comune di Gallarate; proprio nei primi anni ’70 prese vita il parco Bassetti, una delle principali aree verdi della città, ottenuta grazie ad una operazione urbanistica tra il Comune e la famiglia Bassetti.

Tra il 1992 e il 1993 fu inoltre vicesindaco per poco meno di un anno, all’interno dell’anomala giunta guidata da Luigi Patrini.

A rendergli omaggio, tra gli altri, il Partito Democratico di Gallarate: «Giovanni Martinoli fu un bravo uomo politico e incarnò, per l’epoca, una non comune capacità di dialogo con gli avversari, giungendo poi a ricoprire (anche se per breve tempo) la carica di vicesindaco della giunta Patrini, con relativo connubio DC – PDS» si legge nella nota del gruppo. «In tempi recenti ha sempre mantenuto vicinanza e disponibilità nei confronti della sinistra, partecipando, nei limiti delle condizioni fisiche e sempre con sano spirito critico, alle iniziative politiche cittadine. Per lui un caro ricordo e ai famigliari la nostra vicinanza».

Martinoli bambino in una foto dei funerali dei militari partigiani caduti sul San Martino

I funerali si svolgeranno martedì 2 novembre alle ore 11:15 nella Parrocchia S. Paolo Apostolo, in via Carlo Cattaneo 25 a Gallarate.