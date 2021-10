Affluenza in netto calo per le elezioni amministrative in provincia di Varese

Affluenza in calo per le elezioni amministrative.

In provincia di Varese il dato generale si attesta alle 12 a meno del 12%, 11,77% (primo rilevamento dai seggi trasmesso con fonogramma alle Prefetture) contro il 17,55% del giugno 2016.

Nel dettaglio. partendo dal capoluogo, a Varese l’affluenza è alle 12 del 12,55% contro il 17,50 del 2016

Bassa l’affluenza negli altre tre centri con più di 15 mila abitanti dove si vota: Busto Arsizio (11,40% contro il 16,72% di 5 anni fa), Gallarate (11,10% contro il 16,28% del 2016), Caronno Pertusella (10,98% contro le precedenti 16,43%).

Sul tema dell’affluenza, gli occhi sono puntati soprattutto sui sei Comuni del Varesotto dove alle urne si è presentata una sola lista, dove è necessario il raggiungimento del quorum del 40% degli aventi diritto al voto e che la maggioranza assoluta dei voti validi venga espressa a favore del candidato sindaco.

Sono Lavena Ponte Tresa (affluenza ore 12: 9,87% contro il 18,10% del 2016), Cremenaga (affluenza ore 12: 12,94% contro il 20,27% del 2016), Clivio (affluenza ore 12: 14,25% contro il 20,88% del 2016 ), Brebbia (affluenza ore 12: 11,70% contro il 21,15% del 2016 ), Comerio (affluenza ore 12: 14,35% contro il 14,91 del 2016), Luvinate (affluenza ore 12: 20,76% contro il 16,58% di cinque anni fa).

Dai dati emerge che solo Luvinate, fra i centri con un solo candidato presenta dati di affluenza in crescita; tiene Comerio con un dato in linea con le precedenti amministrative mentre per gli altri centri l’affluenza risulta essere molto più bassa del 2016.

In Italia, dove si vota in 1.153 Comuni, l’affluenza si attesta alle 12 attorno al 12,80% contro il 18,52% delle precedenti consultazioni nei centri interessati.

Alle precedenti elezioni del 5 giugno 2016 la percentuale di voto era dunque più elevata ma ma si votò in un solo giorno.