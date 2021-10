Ai Giardini Estensi di Varese torna lo spettacolo natalizio con 400mila lucine

La notizia delle Lucine natalizie di Leggiuno, che con tutta probabilità sbarcheranno quest’anno a Laveno Mombello, ha aperto la “gara” delle anticipazioni sugli spettacoli natalizi nelle città.

La prima conferma arriva dunque da Varese dove l’amministrazione comunale ha tenuto a ribadire che in città, per il terzo anno consecutivo, torna lo spettacolo delle luci di Natale ai Giardini Estensi. Un progetto triennale, iniziato nel 2019 con una scenografia che è andata crescendo di anno in anno, passando dalle 200mila luci della prima edizione, alle 280mila del secondo anno fino alle oltre 400 mila luci LED previste per l’edizione 2021.

“Uno spettacolo – spiega l’amministrazione varesina – che al suo esordio aveva portato in città oltre cinquantamila persone in dieci giorni, con una seconda edizione che, nel rispetto delle normative di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, ha comunque caratterizzato il Natale varesino, grazie alle visite virtuali. La terza edizione come previsto metterà in scena uno spettacolo ancora più importante, raddoppiando le luci. L’obiettivo è quello di far sì che il parco dei Giardini Estensi diventi un luogo di attrazione e richiamo per varesini e turisti, rendendo Varese ancora più bella e attrattiva in occasione del Natale, con il conseguente indotto per tutta la città. Un’edizione che si prospetta in tal modo come quella del rilancio e della ripartenza”.

Il cortile d’onore sarà illuminato con cadute di luci e sfere appese a un’altezza di 6 metri, oltre a due grandi angeli. Nel parco e nella fontana verranno allestite decorazioni, con carrozze luminose, renne, cigni e molte altre installazioni pensate per stupire bambini, famiglie e chiunque vorrà calarsi nella magia di un grande spettacolo natalizio.