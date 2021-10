Airone trovato morto nel Parco del Lanza “Se assistete a episodi di bracconaggio, segnalateli!”

L’airone cenerino, Ardea cinerea, è senza dubbio fra i più grandi volatili facilmente osservabili del nostro territorio. Alto fino a 90 cm e con una apertura alare che può misurare fino a 170cm, questo elegante spilungone ama la provincia di Varese, ricca di fiumi, laghi, torrenti a lui cari.

Non è insolito avvistarne a pochi chilometri dal centro di Varese (zona via Peschiera è piena), ed è anzi forse più difficile non vederne che vederne se ci si avventura a piedi lungo il sentiero del PLIS Parco del Lanza. La presenza del fiume gli è congeniale perché ghiotto di pesci, rane e rospi, piccoli molluschi, girini, bisce d’acqua, che ivi trova in abbondanza.

Negli scorsi giorni è stato purtroppo trovato un esemplare morto fra Cagno e Valmorrea, e non è il primo. Quello che rattrista è come questi episodi coincidano puntualmente con il periodo venatorio, cioè la stagione della caccia. “Il dubbio è che siano vittime di bracconaggio, purtroppo – spiega Marco Pizzato, coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie GEV del parc – magari di quegli stessi pescatori che, in questo periodo dell’anno, non possono pescare. Gli aironi mangiano il pesce, sono visti come “concorrenti” e spesso odiati, dai pescatori. Non è difficile pensare che un pescatore-cacciatore che in questo periodo dell’anno può cacciare ma non pescare spari ad un airone.”

Che però è specie protetta. Non sarebbe la prima volta che una cosa del genere accade: “Abbiamo trovato in passato anche più capi abbatutti, uno vicino all’altro. E non sono mancate segnalazioni, relative alla zona del laghetto di Gurone, di cacciatori che sparavano alle anatre. Ora ci siamo confrontati con la polizia provinciale, se dovessimo trovare altri capi verranno portati all’Als per capire il motivo del decesso e anche aumentati i controlli.”