Al festival FIGiLo di Gallipoli anche l’esperienza di VareseNews

Con le voci dell’informazione locale online, si è chiusa l’edizione 2021 di FIGiLo, il Festival dell’Informazione Giornalistica Locale che si è svolto a Gallipoli.

Anche VareseNews era presente al festival, tra le testate protagoniste del “Forum Giornalismo Locale”, confronto tra casi ed esperienze di giornalismo territoriale, moderato da Fernando D’Aprile, ideatore della rassegna.

Tra i relatori dell’incontro Gaetano Gorgoni, direttore di Corrieresalentino.it e collaboratore dell’Eco di Bergamo e di altre testate nazionali e locali; Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e presidente di Anso; Riccardo Di Nardo, direttore ed editore di Catanzaroinforma.it. e Luigi Fontana, giornalista Ansa. Molti i temi affrontati, dal rapporto con i territori alle forme di finanziamento, dalle nuove sfide tecnologiche a quelle organizzative che caratterizzano il mondo del giornalismo locale digitale.

“In un settore editoriale in crisi, l’informazione locale apre nuovi possibili panorami, in cui intrecciare una professione sempre più complessa e articolata con i nuovi strumenti della comunicazione, come il citizen journalism e i social media – ha spiegato Fernando D’Aprile – Mai come oggi c’è bisogno di giornalisti e giornalismo, interlocutori e intermediatori sempre più preparati e raffinati in mezzo ad una rivoluzione che dura da una decina di anni ed ancora non si è assestata. Una rivoluzione che combatte e si adatta ogni giorno con la forza ridondante del web e dei social tra fake news, hate speeches, blog e viralità”.

Le tematiche del giornalismo digitale saranno al centro, nelle prossime settimane, anche di Festival Glocal, in programma a Varese dall’11 al 14 novembre.