Al “Franco Ossola” arriva l’Asti, il Varese cerca un’inversione di rotta

La sconfitta di Imperia è stato un amaro boccone da digerire per il Varese, che è tornato a casa dalla Liguria a mani vuote, con l’umore ai minimi stagionali e infilando la quinta gara di fila senza i tre punti.

Ai biancorossi serve un deciso cambio di rotta e il ritorno al “Franco Ossola” potrebbe essere la medicina giusta per guarire questa astinenza. Appuntamento domenica 24 ottobre alle ore 15.00 allo stadio di Masnago contro l’Asti, neopromossa ma squadra temibile.

Mister Ezio Rossi nel prepartita ha parlato dei problemi della sua squadra: «La squadra ha dimostrato di avere un’organizzazione, ha saputo giocare sia con una difesa a 3, sia a 4, abbiamo cercato negli ultimi giorni di puntare il dito sull’applicazione mentale, quella che ti fa stare sul pezzo per novanta minuti e che bisogna trovarla creando uno zoccolo duro. Bisogna che in campo ci siano, oltre all’allenatore, delle persone che abbiano la maturità per capire le difficoltà della partita e che tengano alta l’attenzione di tutta la squadra. Abbiamo sempre giocato un po’ meglio degli altri, la squadra ha qualità, finora quindi ci è mancato questo aspetto mentale. Ci è capitato spesso dopo un gol di avere dei cali di tensione anziché insistere e lì nascono quegli errori che danno fiducia agli avversari».

«L’Asti – ha poi proseguito l’allenatore del Varese – è una squadra che secondo me ha quattro giocatori fondamentali e intorno a loro ruota il loro gioco. Ha perso una volta sola rimanendo in dieci ed è sicuramente tosta. Anche loro hanno fatto ruotare diversi giocatori e cambiato modulo quindi non sappiamo bene come si presenteranno domani. Ma tutto dipenderà da noi: dobbiamo guardarci dentro perché finora abbiamo raccolto meno di quanto dovevamo, per le prestazioni fatte avremmo dovuto avere in tasca più punti e invece per colpe nostre ne abbiamo persi tanti».

Riguardo ai biancorossi che saranno impegnati domani non ci sarà ancora Cappai, che era pronto per la convocazione e invece si è fermato per un problema muscolare. Mancherà Monticone, squalificato, mentre Ebagua è in forse.

DIRETTAVN – Il racconto della sfida è già iniziato sul nostro liveblog con tutto il prepartita (guarda qui). Potrete commentare in diretta con noi l’andamento del match o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.