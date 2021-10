Al Kapannone di Angera la mostra tributo a Philippe Daverio si conclude con una visita guidata

Un’ultima occasione ad Angera per ascoltare e rivivere l’incredibile carriera del critico d’arte più conosciuto in Italia (ma francese d’origine), il grande Philippe Daverio.

Al Kapannone dei Libri il finissage della mostra Philippe Daverio – Narratore d’arte è ormai alle porte. Venerdì 29 ottobre, ore 17:30, sarà infatti l’ultimo giorno utile per visitare nello stabile di Via Verdi la mostra dedicata “al più eccentrico e amato tra i critici d’arte”. «Abbiamo pensato che non ci fosse modo migliore per concluderla di un’ultima visita guidata – spiegano il fondatore del Kapannone Andrea Kerbaker e i soci organizzatori -. Sarà l’occasione per scoprire i libri, le opere e i memorabilia provenienti dallo studio milanese di Daverio ma anche un’opportunità per esplorare la vastissima collezione del Kapannone se ancora non ne avete avuto modo»

La partecipazione è gratuita su prenotazione scrivendo a mostre@lakasadeilibri.it, chiamando lo 02.66989018 o cliccando il bottone qua sotto. È richiesto il green pass.