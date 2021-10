Al Parco Pineta arrivano gnomi e spiritelli

Domenica 10 ottobre nuovo appuntamento al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta in via ai Ronchi a Tradate, che si arricchisce di un nuovo percorso: il “Sentiero della magia del bosco“. Un percorso breve, adatto a tutti, ma affascinante e popolato da gnomi, guardiani e spiritelli che evocano l’incanto dell’ambientazione boschiva. Per l’occasione sarà presente l’autore delle opere, Giancarlo Volontè.

Oltre al nuovo percorso, torneranno gli appuntamenti ormai tipici delle aperture domenicali: il Sentiero Natura, breve tracciato di facile percorrenza alla scoperta dell’affascinante mondo naturale lungo il quale si incontrano aree di interesse come lo stagno ed il prato delle farfalle, guidati dai cartelli didattici dotati tutti di QR-Code per tracce audio di approfondimento; l’Osservatorio Astronomico, con approfondimenti astronomici e una postazione di osservazione diretta del sole all’aperto grazie anche ai nuovi strumenti in dotazione; la striscia sensoriale a piedi nudi; il campo sperimentale di Orienteering per i più piccoli (ma anche per i grandi che vorranno mettersi alla prova); il Sentiero F.A.T.A. attorno al Centro Didattico e il percorso del Sistema Solare. Oltre, naturalmente, all’avventura digitale con l’app Etersia Quest da vivere e giocare lungo il Sentiero F.A.T.A.

L’iniziativa è realizzata grazie alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e condotta e gestita da AstroNatura Cooperativa Sociale.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione online a questo link . L’ingresso è contingentato e gestito attraverso la disponibilità di un numero limitato di biglietti per fascia oraria; occhio quindi all’orario riportato sul biglietto!

A tutti i partecipanti sarà richiesto, come da normativa, il Green Pass.