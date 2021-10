Al Teatro delle Arti di Gallarate I Croods 2 per una domenica in famiglia

Se i Croods erano certi di essere l’unica famiglia sulla Terra, nel sequel I Croods 2 – una nuova era (diretto da Joel Crawford) dovranno ricredersi: Hip e la sua famiglia di uomini di Neanderthal conosceranno I superior.

Il film sarà proiettato al Teatro delle Arti di Gallarate domenica 10 ottobre, alle 16.

La trama

I Croods 2 è il secondo capitolo sulla famiglia di uomini di Neanderthal alle prese con mille avventure nella bestiale Preistoria. In questo nuovo capitolo si metteranno in viaggio per cercare un luogo da poter chiamare casa e dopo un lungo cammino si ritrovano davanti un posto magnifico, che fa proprio al caso loro. Peccato che i Croods dovranno fare i conti con un clan rivale, i Superior, che abitano già quelle zone. Questa famiglia, composta dal padre Filo, la madre Speranza e la giovane figlia Aurora, sono più evoluti e di conseguenza migliori dei preistorici Croods. I Superior, infatti, hanno una casa sull’albero, oggetti e utensili ingegnosi, terreni coltivati e ricchi di raccolto.

Nonostante all’inizio i Superior decidano di accogliere i Croods tra di loro, dopo poco tempo tra le due famiglie cresce la tensione e si giunge allo scontro. Ma una minaccia esterna li unirà in un’avventura, nella quale dovranno contare gli uni su gli altri per uscirne vincitori.

Nel cast del film tornano Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone e Catherine Keener per prestare le voci originali rispettivamente a Grug, Guy, Hip e Ugga; mentre tra le file dei Bettermans spiccano le voci di Peter Dinklage e Leslie Mann.