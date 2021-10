Al via Expo 2020 a Dubai, occhi puntati sul “Padiglione Italia“

Otto ore italiane: il countdown sul sito expo2020 si ferma a zero e ha inizio ufficialmente la più grande esposizione mondiale di tutti i tempi a Dubai, città ed emirato degli Emirati Arabi Uniti ospita la kermesse slittata per via della pandemia.

LA SERATA INAUGURALE

Un assaggio di quello che i visitatori potranno vedere è stato presentato nella cerimonia inaugurale del 30 settembre: a parte il pubblico di 3.000 persone all’interno di Al Wasl Plaza, milioni di persone in tutto il mondo si sono sintonizzate per vedere virtualmente l’evento tanto atteso. Con l’anello d’oro della connettività – l’ispirazione per il logo Expo 2020 Dubai – innalzato al traliccio della magnifica Al Wasl Plaza, cuore pulsante del sito Expo dove si trova lo schermo di proiezione a 360 gradi più grande del mondo.

Le bandiere delle 192 nazioni partecipanti all’Expo, svelateuna ad una tramite un effetto domino è stato un momento d’orgoglio per gli organizzatori ma che ha anche significato un risveglio del mondo.

La voce di Andrea Bocelli ha stregato il pubblico: «Abbiamo passato tutti un anno che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Per un anno abbiamo perso l’essenziale, la nostra libertà in e, in un certo senso, anche la nostra dignità. Adesso finalmente vediamo la luce e spero che questo evento aiuti anche a infondere in tutti un senso di ottimismo, voglia di realizzare e di lasciarsi alle spalle ciò che è stato», ha affermato il celebre tenore.

Una sensazione di calore, rispetto, solidarietà è stata palpabile durante la celebrazione, che ha anche dimostrato che il mondo è pronto a riabbracciare gli eventi dal vivo. Il palcoscenico è ora pronto per Expo 2020 Dubai che ospiterà il più grande raduno culturale del mondo, presentando 182 giorni di iniziative ed eventi.

IL PADIGLIONE ITALIA

Il tema del Padiglione Italia è “Beauty connects People”, “La Bellezza unisce le Persone”, un omaggio all’etimologia della parola che racchiude in sé l’accezione di armonia del Bello, del Vero, del Buono e del Giusto. La radice latina di bellus, diminutivo di bonus, fa riferimento ai principi di ordine e proporzione espressi per la prima volta nella filosofia greca: emerge così l’intrinseco e indissolubile legame della cultura italiana con il Mediterraneo, da sempre culla della civiltà, di connessioni e dialogo interculturale e interreligioso.

La Bellezza cui si fa riferimento è l’elemento in grado di coniugare saperi e competenze multidisciplinari del passato, del presente e del futuro. Un elemento che unisce e integra stile, sapere culturale e spirituale, capacità progettuali e genio creativo nella tradizione e nell’innovazione. La Bellezza, intesa come connettore di storie e geografie, è la parola chiave per la narrazione di un racconto unico, attraverso un itinerario fatto di teatralità ed emozione, ma anche di ispirazione creativa e approfondimento.

Il viaggio della scoperta – Il concept design del Padiglione Italia Expo 2020 Dubai è stato elaborato dallo studio Rampello & Partners con l’obiettivo di offrire ai visitatori un viaggio alla scoperta dell’eccellenza italiana, un “giardino di storie” sintesi di elementi differenti che insieme danno vita a un linguaggio di equilibrio e armonia, una proiezione dell’ordine dell’universo. I contenuti culturali proposti all’interno del Padiglione non sono dunque riconducibili esclusivamente al mondo dell’arte, dei musei, delle gallerie o delle istituzioni ma anche e soprattutto costituiscono un racconto sociale di saper fare, di immaginazione e di proiezione di scenari futuri.

Il concorso architettonico del Padiglione Italia è stato vinto dal progetto di Carlo Ratti e Italo Rota, comprende un’area di 3.500 mq ed è fortemente riconoscibile grazie alla copertura costituita da tre grandi “scafi” realizzati con il contributo di Fincantieri. Gli scafi, rivestiti con prodotti ad altissima tecnologia del settore nautica (smalto Challenger Pro) del Gruppo Boero, costituiscono il tricolore italiano più grande al mondo.

Gli scafi evocano il viaggio, metafora per eccellenza dell’avventura, intesa nell’accezione latina ad-ventura, come ciò che accadrà, e quindi della conoscenza. Il tema nautico è evocato anche dalla perimetrazione esterna del Padiglione, realizzata con corde in materiale riciclato (plastica e pet) in tensione, all’interno delle quali sono applicati led che nelle ore notturne consentono alla facciata di illuminarsi e diventare interattiva.