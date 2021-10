Al via la Varese City Run, la mezza maratona della Città Giardino

(foto d’archivio)

Al via la Varese City Run, la mezza maratona che domani, domenica 10 ottobre, attraverserà Varese. La corsa da 21 chilometri avrà come punto di partenza e di arrivo lo stadio Franco Ossola, da dove si snoderà il percorso podistico per le vie della città, con la conclusione della gara nella pista dello stadio.

La corsa partirà dalle 9 del mattina allo stadio ai piedi del Sacro Monte, per poi proseguire in via Manin, viale Aguggiari, via Veratti, via Sacco, ingresso ai Giardini Estensi per giro interno, uscita dai Giardini Estensi su via Verdi, via Giuliani, via Bertolone, via XXV Aprile, via Sanvito, largo Risorgimento, via della Brunella, via Monguelfo, via Crispi, via Bolchini, via Borghi, largo Mafalda di Savoia, via Saffi, via Carcano, via Vellone, via Stadio.

Informazioni viabilistiche per la chiusura strade

A partire dalle 8.45 fino alle 11.00 di domenica 3 ottobre sarà attivo il divieto di transito in via Sacco, per tutta la sua lunghezza. Dalle 8.45 alle 11.30 saranno invece chiuse al traffico via Manin, nel tratto da via Bolchini a viale Agugiari; viale Aguggiari, nel tratto tra via Manin e via Veratti; via Veratti; via Monviso nel tratto compreso tra via Verdi e via Sant’Antonio; via Sant’Antonio nel tratto tra via Monviso e via Montebello; via Montebello; pizza Libertà; via XXV Aprile, via Giuliani; via Bertolone; via Sanvito nel tratto tra via XXV Aprile e largo Risorgimento; largo Risorgimento; via della Brunella, via Crispi nel tratto tra via Della Brunella e via Bolchini; via Monguelfo; via Bolchini nel tratto tra via Crispi e via Manin; via Borghi nel tratto tra via Bolchin e via Mafalda da Savoia; largo Mafalda da Savoia; via Saffo nel tratto tra largo Mafalda da Savoia e via Carrano; via Carrano; via Vellone nel tratto tra via Vellone e via Stadio; via Stadio.

Per la durata dell’evento il transito a veicoli di residenti e aventi diritto sarà consentito compatibilmente con le condizioni di sicurezza legate all’evento.

Inoltre saranno chiuse al traffico via Pirandello, via Oriani, viale Ippodromo nel tratto tra largo Martiri della Libertà e viale Aguggiari; via Montello nel tratto tra via Marzorati e via Bolchini; via Borgi nel tratto tra via Alesini e largo Mafalda di Savoia; via Salvo d’Acquisto, via d’Adda, via Staurenghi nel tratto tra via del Cairo e via Sacco; via Bernascone tra via San Francesco d’Assisi e via Sacco; viale Monterosa; via Monastero Vecchio nel tratto tra Pizza Libertà e via Ariberto da Intimiano; via Saffi nel tratto tra via Caracciolo e largo Mafalda di Savoia.