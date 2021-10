Al via i lavori per realizzare la rete fognaria in via Postumia

Il 2 novembre partiranno i lavori per allacciare alla rete fognaria via Postumia a Varese.

Le opere, grazie alla collaborazione tra il Comune di Varese e Alfa, sono essenziali per dotare oltre cento abitazioni di un’infrastruttura fondamentale per consentire lo sviluppo sostenibile del territorio, con un servizio adeguato per assicurare il corretto ciclo della filiera dell’acqua e la regolare gestione degli scarichi.

Nel dettaglio, i lavori interessano il tratto compreso tra il civico n. 31 di via Postumia e la via Quarnero. La durata sarà di circa sessanta giorni.

Il tratto di strada sarà pertanto chiuso al traffico, escluso i residenti, mentre il fine settimana le strade saranno riaperte al transito in sicurezza. Nei prossimi giorni verrà posata la segnaletica circa le modalità di esecuzione dei lavori.