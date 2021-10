Al via i lavori di rifacimento del tetto del padiglione centrale all’ospedale di Luino

È stato ufficialmente consegnato il cantiere per il rifacimento della copertura del tetto del Padiglione Centrale dell’Ospedale di Luino alla ditta che si è aggiudicata i lavori.

I lavori, il cui importo è stimato a 240.000 euro, per un finanziamento complessivo pari a 300mila euro (comprendente progettazione e IVA), si concluderanno per la fine dell’anno.

Grazie al rifacimento del tetto, potrà essere pienamente recuperato all’uso il quinto piano del Padiglione centrale, dove la Direzione aziendale ha in progetto di insediare un Ospedale di Comunità, come previsto dal PNRR e dalla riforma in divenire del Sistema SocioSanitario lombardo.

Si tratterebbe di 20 posti letto destinati ad accogliere pazienti bisognosi di cure a bassa complessità assistenziale, da erogare in regime di degenza. L’Ospedale di Luino, sempre nel progetto della Direzione, diventerebbe sede contestualmente anche di una Casa della Comunità, un’altra articolazione organizzativa territoriale prevista dal PNRR e destinata a rispondere ad esigenze sanitarie e socio-sanitarie a media e bassa intensità, sia ambulatoriali sia domiciliari, ma anche sociali, in collaborazione con gli enti locali.