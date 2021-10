Alla Ubik di Varese l’incontro con la scrittrice Maria Claudia Perego

Alla Ubik di Varese è in programma la presentazione del libro “So-Stare nel conflitto” di Laura Pirotta e Maria Claudia Perego (ed. Enea). L’incontro è condotto da Isabella Failla. Durante la presentazione, Maria Claudia Perego proporrà una serie di incontri che approfondiranno la tematica affrontata nel libro. Vivere nell’incertezza è davvero possibile? Questa la domanda alla quale risponderà la scrittrice. L’incontro è in programma alle 11 di sabato 30 ottobre. Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass.

Prenotazione del posto obbligatoria, telefonando al numero 0332.1690245 o scrivendo a : varese@ubiklibri.it indicando nell’oggetto la data della presentazione.