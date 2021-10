All’Agorà arriva l’Alleghe: i Mastini Varese vogliono i tre punti

È tempo di consolidare la classifica per i Mastini Varese che domenica 17 (dalle ore 18) ospitano l’Alleghe all’Agorà di Milano per quella che sarà la seconda gara interna della stagione giallonera.

Complice un calendario complicato, la squadra di Barrasso è finora stata impegnata quasi sempre in trasferta (in casa solo il difficile match perso con il Caldaro) e questo non ha agevolato il cammino di un team “pendolare” anche quando deve allernarsi, vista l’indisponibilità del PalAlbani. Terminato il tour de force iniziale però, per Vanetti e compagni arriva un incontro sulla carta abbordabile, quello con le Civette, appaiate al Varese al penultimo posto di IHL.

Per questo motivo domenica sarà fondamentale fare punti: la classifica sta cominciando ad allungarsi e presenta già una piccola frattura tra la parte alta e quella bassa: i Mastini devono essere abili ad accodarsi al primo gruppo e per farlo dovranno guadagnare tre punti nello scontro diretto contro i veneti, reduci però dal secco 2-0 inflitto al Valdifiemme. Inoltre nell’anticipo del 5° turno l’Appiano ha sorpreso il Pergine (4-5 in Trentino) scavalcando il Varese in graduatoria.

Squadra poco prolifica (appena 9 gol segnati in 4 gare), l’Alleghe è però formazione molto attenta in fase difensiva, con Gianni Scola a guardia della porta e difensori esperti come Soia, Lorenzini e Ganz per non parlare del 47enne ex azzurro Lorenzi. In avanti i biancorossi bellunesi hanno una coppia di stranieri (lo svedese Berger e il finlandese Kirivanta), una scelta che al contrario il Varese ha preferito rinviare: Barrasso prosegue nel puntare sul gruppo italiano e nel valutare gli uomini a disposizione piuttosto che andare sul mercato estero. Tempo, in effetti, ce n’è ancora ma è chiaro che se i risultati continuassero a tardare bisognerà intervenire in questa direzione.

