Alle Arti di Gallarate in anteprima il film “De André Storia di un impiegato”

Un vero Film Evento alle Arti di Gallarate: martedì 26 ottobre il cinema di via don Minzoni proietterà DEANDRÉ#DEANDRÉ Storia di un impiegato, il film documentario diretto da Roberta Lena, prodotto da Intersuoni, Nuvole Production e Nexo Digital.

Il film verrà presentato in anteprima come evento speciale nella sezione Fuori Concorso della 78ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per approdare poi nei cinema italiani al Cinema delle Arti solo il 26 ottobre.

Il docu-film è basato sul concept album di Fabrizio De Andrè, Storia di un impiegato, arrangiato e portato in tour per ben due anni dal figlio Cristiano. Il film rivela i sentimenti dietro la creazione dell’opera e come la comunità di amici e artisti sono diventati parte della famiglia. Un viaggio che mostra i sentimenti che hanno ispirato la creazione dell’album attraverso le vicende di Faber, filtrate dalla memoria del figlio.

Una biografia ricca di contenuti ed emozioni, dove viene messo in luce il rapporto speciale tra padre e figlio. Dal loro sentire, alle sofferenze condivise, al pensiero sociale comune fino ad arrivare al passaggio di testimone.