Alle Arti di Gallarate il film su Ezio Bosso, il pianista innamorato della vita

Per i ‘Martedì dell’Arte’, al Cinema delle Arti, il prossimo 5 ottobre viene proiettato il documentario musicale commovente, appassionato di Giorgio Verdelli: “Ezio Bosso – Le cose che restano”, con una musica meravigliosa, la sua, che si ascolta nella sua completezza alternata dal racconto di voci amiche.

Ci sono gli inizi, il contrabbasso, il jazz, il teatro, poi il pianoforte adorato e le orchestre dirette, inclusa poi la fase popolare, quella in cui tutti hanno conosciuto Bosso, legata alla partecipazione nel 2016 al Festival di Sanremo, con la sua lezione di musica e vita indimenticabile. Fermo nel suo concetto che la musica è un bene comune e non elitario chiuso nelle sale da concerto.

Ezio Bosso è scomparso il 14 maggio 2020 a 48 anni per l’aggravarsi della malattia neurodegenerativa da cui era affetto dal 2011. Nel rileggere i suoi percorsi sempre si trova questo messaggio: la vita è una cosa meravigliosa, la musica soprattutto, nonostante tutto, la perseveranza, la tenacia, il talento esercitato ad ogni costo. E’ un riferimento per i giovani, quelli che vogliono lavorare nella musica ma in generale per tutti.

La proiezione è alle ore 21.