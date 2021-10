Allenamenti non autorizzati allo stadio gallaratese delle azalee. Cassani: “Valuteremo azioni legali”

“L’associazione Atletica Gallaratese ha effettuato attività sportiva non autorizzata presso lo stadio comunale di via dei Salici”. A scriverlo, in un richiamo formale protocollato al Comune di Gallarate è la dirigenza del settore che comprende la delega sportiva di palazzo Borghi.

Secondo quanto richiamato dal Comune “sono in corso i lavori di rifacimento del manto erboso che inibiscono l’accesso alla struttura” e pertanto gli allenamenti si sono svolti oltre che in mondo non autorizzato anche pericoloso.

«Un comportamento incosciente, imprudente e dato che hanno sostanzialmente violato l’area cantiere si sta valutando il da farsi da un punto di vista legale» ha commentato il sindaco Andrea Cassani che nel descrivere l’accaduto taglia corto: «l’atletica è entrata a fare allenamenti abusivamente e senza titolo allo stadio».