Allerta meteo anche in Svizzera, forti piogge attese su Locarnese e Valmaggia

Anche la Svizzera ha diramato un’allerta diffusa a seguito della forte ondata di maltempo prevista per le prossime ore. In particolare sono previste intense piogge a partire dalla serata di lunedì. Martedì Meteo Svizzera prevede cielo molto nuvoloso con precipitazioni inizialmente ancora intense e localmente a carattere temporalesco, in progressiva attenuazione nel pomeriggio. Al Sud in serata passaggio a tempo asciutto.

Le zone più a rischio, con “livello 4” di “pericolo forte” sono le aree a Nord del Lago Maggiore – Locarnese e Valmaggia – e la Leventina.

L’allerta è in vigore fino alle 18 di domani, martedì 5 ottobre.

I dettagli