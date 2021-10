All’istituto Valceresio apre lo sportello Eurodesk, per conoscere tutte le opportunità dell’Europa

Voglia di ricominciare a muoversi, dopo un lungo periodo di immobilità forzata: la scuola è in prima linea nel promuovere tra i propri studenti le opportunità di mobilità all’estero finanziate dall’Unione Europea.

Nell’ambito della campagna Europea “Time To Move 2021”, per tutto il mese di ottobre, in tutta Europa, Eurodesk, la rete ufficiale di informazione sui programmi europei Erasmus+ e Corpo europeo di Solidarietà promuove iniziative per far conoscere ai giovani che cosa l’Europa mette a disposizione per loro: Corpo europeo di Solidarietà, scambi di giovani Erasmus+, tirocini, lavoro stagionale, borse di studio, campi di volontariato internazionale, EURES Tms e su DiscoverEu.

Lo scorso anno scolastico alcune studentesse di quarta del liceo scientifico dell’ISIS Valceresio di Bisuschio, Zoe e Giulia, hanno partecipato ad un progetto di Eurodesk (Eurodesk Young Multiplier) per fornire loro gli strumenti per diventare promotori delle opportunità di mobilità all’estero presso gli studenti della propria scuola: il 28 ottobre prossimo (alle 10, presso l’istituto) sarà inaugurato il CORNER EURODESK dell’Istituto Valceresio, uno spazio fisico in cui informarsi, con l’aiuto delle studentesse, sulle iniziative di mobilità all’estero.

Le informazioni saranno inoltre fatte circolare attraverso i canali social dell’istituto e sarà possibile chiedere approfondimenti su iniziative particolari, attraverso una mail dedicata, anche grazie al supporto del Punto Locale Eurodesk della Provincia di Varese (bustoarsizio@eurodesk.eu), attivo da anni sul territorio provinciale.

Per maggiori informazioni: https://timetomove.eurodesk.eu/it/ – www.eurodesk.it