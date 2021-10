All’ospedale di Varese sono 12 i ricoverati per Covid, 5 in terapia intensiva

Sono 12 i positivi ricoverati all’ospedale di Circolo di Varese. Uno in meno di ieri. In attesa del tampone ci sono altre 12 persone ( chiunque entri in ospedale per essere ricoverato viene sottoposto a tampone).

Prosegue il trend in discesa della curva dei ricoveri all’Asst Sette Laghi che, nell’ultima settimana, è passata da 20 a 12 degenti contagiati.

Migliora anche la situazione in terapia intensiva dove sono assistite 5 persone, mentre settimana scorsa erano 8. Ancora un degente è assistito con la Cpap. In pronto soccorso, la percentuale di accessi con sintomatologia da covid rimane residuale: su una media di 160 persone al giorno, le richieste variano tra 1 e 5 casi.

La zona bianca, che la Lombardia vive da 4 mesi, si mantiene quindi alla luce dei numeri sempre positivi che vengono dichiarati dall’Asst Sette Laghi dove, in questi giorni, ci sono 855 pazienti ricoverati per tutte le altre patologie, come prevede anche il programma del recupero dell’attività rimasta ferma giusto un anno fa quando Varese si trovava nel piano di una seconda ondata violenta.