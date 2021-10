All’ospedale di Varese sono 16 i degenti positivi al Covid, tre in terapia intensiva

In leggera crescita ma ancora con numeri molto contenuti. Negli ospedali dell’Asst Sette Laghi, oggi si contano 16 degenti positivi al Covid mentre altri 11 sono sospetti, in attesa dell’esito del tampone. Rispetto a una settimana fa ci sono 5 degenti positivi in più. In terapia intensiva, però, si registra un calo importante: attualmente sono 3 e hanno 78, 71 e 41 anni mentre sono salite a 3 le Cpap utilizzate. Al Circolo sono 9 i degenti dell’hub covid, tra i 44 e i 92 anni.

Nei reparti non covid ci sono 841 persone ricoverate per tutte le altre patologie ( erano 855 lunedì scorso).

Rispetto all’andamento dell’ultima settimana, dove in pronto soccorso si è registrato sempre uno o, al massimo, due accessi per sintomi da Covid, ieri, domenica, se ne sono presentati 7 di cui tre ricoverati, a fronte di una dimissione. Un picco che non può avere alcun valore statistico ma che richiama alla memoria lo scorso anno quando in un solo weekend cambiò il corso della pandemia e l’arrivo della seconda ondata.