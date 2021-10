Altri vandalismi alla stazione di Luino contro le carrozze della “Verbano Express”

Prima estintori aperti e disastro nelle carrozze storiche utilizzate per tante attività ricreative della Verbano Express. Poi sassaiole e vetri rotti.

Oggi ancora disordine e vandalismi con sedili diventi e altri danni.

La denuncia dei responsabili della Verbano Express, associazioni di cultori di treni storici e viaggi a tema che propone diverse attività al pubblico luinese e non rilancia con un messaggio di “sos“ rivolto all’opinione pubblica dopo l’ennesimo vandalismo:

È una tiepida giornata di ottobre, e come di consueto ci siamo trovati per portare avanti i lavori di manutenzione e la preparazione dei nostri veicoli per il prossimo viaggio, quando ci siamo accorti di aver subìto per l’ennesima volta danneggiamenti alle nostre carrozze da parte dei soliti ignoti: nuovamente vetri rotti, nuovamente danni alle poltrone, nuovamente lavori da rifare.

Non troviamo più parole per esprimere i sentimenti che ci travolgono, sicuramente fra i tanti troviamo sconcerto, rabbia, frustrazione, voglia di giustizia e allo stesso tempo voglia di chiudere tutto.

Siamo veramente esasperati: così tante energie, così tanto tempo, così tanti soldi spesi per questa associazione vanificati da un gruppo di personaggi privi di rispetto e senza il benché minimo barlume di educazione.

Rinnoviamo quindi il nostro invito alla popolazione, ai nostri vicini, come anche alle Forze dell’Ordine nell’aiutarci a porre fine a questa gratuita distruzione di veicoli storici, amorevolmente curati dai volontari della Associazione Verbano Express.

Chiediamo a tutti di segnalare eventuali movimenti e/o rumori sospetti a noi e alla Polizia o ai Carabinieri di Luino.

Abbiamo valutato già da molto tempo l’opzione di un impianto di videosorveglianza oppure di una vigilanza, ma purtroppo sarebbero costi assolutamente troppo elevati per l’Associazione.