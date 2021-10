Anche il club Fotoclub Verbano APS alla mostra collettiva di Oktoberfoto 2021

Anche FVC Verbano APS partecipa ad Oktoberfoto 2021. La mostra collettiva dal titolo “Il viaggio” viene inaugurata sabato 9 ottobre, alle 11 e 30 alla sala espositiva Acli (Via Speri della Chiesa Jemoli 7/9 p.t – Varese). La mostra è aperta sabato e domenica dalle 10 e 30 alle 12 e dalle 15 e dalle 18, su prenotazione.

Le proiezione degli audiovisivi è in programma il 22 ottobre, alle 21, alla Sala Montanari (Via dei Bersaglieri 1 – Varese). Il FVC Verbano APS parteciperà con gli audiovisivi di Antonella Civera, Daniele Ossola e Sergio Tredici. Ingresso gratuito con Green Pass in corso di validità.