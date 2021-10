Andrea Cassani festeggia ai Ronchi la vittoria alle elezioni di Gallarate

Rieletto sindaco con il 53% dei voti, Andrea Cassani festeggia sabato 16 ottobre ai Ronchi con un pranzo aperto ai sostenitori, oltre ai candidati consiglieri.

«L’altra volta avevamo festeggiato a Cajello, dove avevo ottenuto percentuale più alta – spiega il sindaco – questa volta lo facciamo a Ronchi che è dove abbiamo ottenuto il risultato più alto. Ed è anche il mio quartiere, oltre che quello di Silvestrini e Fracchia, anche se gli abitanti dei Ronchi hanno premiato me».

L’appuntamento è per sabato 16 ottobre alle 12.30: la festa si terrà in via Solferino, tra l’ingresso del parco Bassetti e quello posteriore del parco di via delle Rose. Menù, ovviamente, a base di risotto, già scelto per l’evento conclusivo in piazza Libertà alla vigilia del voto.

«La facciamo in via Solferino accanto ai due parchi rinnovati dalla mia amministrazione: a giorni aprirà anche il nuovo gioco con la teleferica al parco di via delle Rose».

Come detto il quartiere Ronchi ha ottenuto il risultato più convicente, vincendo in tutte e quattro le elezioni, con una media del 56,7% dei voti. Appunto il risultato più ampio in città, se si guarda alle tradizionali divisioni tra i rioni: Cassani ha ottenuto la maggioranza assoluta (più del 50%) in 40 sezioni su 49.