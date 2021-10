Antinfluenzale nei centri vaccinali: prenotazioni aperte per gli over65

Da oggi, giovedì 28 ottobre, le persone over 65 possono prenotare il vaccino antinfluenzale sul sito https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it.

Dal 4 novembre potranno prenotare anche i cittadini a rischio per patologia e donne in gravidanza; dal 9 novembre i bambini da 6 mesi a 6 anni e dal 15 novembre le altre categorie previste dalla circolare ministeriale.

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

ATS Insubria mira a raggiungere con la campagna antinfluenzale una copertura per gli over 65 pari al 75%.

La popolazione target dell’offerta gratuita è rappresentata da:

– over 65 sani: n. 359.166 soggetti (139.266 Como, 219.900 Varese)

– 60-64 anni sani: n. 79.305 soggetti (32.202 Como, 48.103 Varese)

– 18-64 anni fragili: n. 75.605 soggetti (32.192 Como, 43.413 Varese)

– 6 mesi – 6 anni sani e fragili 6-17 anni: n. 70.691 soggetti (28.097 Como, 42.594 Varese).

COMMENTO DELL’ASSESSORE AL WELFARE MORATTI

«Per la stagione antinfluenzale 2021/2022 abbiamo messo a disposizione dei cittadini quasi 2,8 milioni di dosi – spiega la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – pensando a un’offerta sul territorio che fosse il più possibile capillare. Sono stati coinvolti 6.200 studi di Medici di medicina generale, 76 centri vaccinali delle Asst/hub Covid e 57 altri spazi dedicati, individuati dalle Asst anche con la collaborazione dei Comuni».

In provincia di Varese si ricorda che gli hub vaccinali sono

ASST SETTE LAGHI

Ospedale di Angera dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00

Ospedale di Varese tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00

Ospedale di Tradate dal lunedì al venerdì’ dalle 8.00 alle 14.00

Centro di Arcisate dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00

Centro di Rancio tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00

ASST VALLE OLONA

Centro di Malpensafiere dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00

Il centro di Saronno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Il centro di Gallarate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

Da ieri sono aperte le prenotazioni delle terze dosi, definite booster, per tutti gli ultrasessantenni. Gli appuntamenti si possono ottenere sul Portale di Poste ( https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/) o chiamando il call center regionale

800 894 545.

Occorre, però, che siano trascorsi almeno sei mesi dalla seconda somministrazione. Attualmente, il portale di Poste ha attivato le agende per tutto il mese di novembre. Quanti hanno fatto il richiamo dal mese di giugno devono attendere che si aprano le disponibilità di dicembre.