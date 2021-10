Aperto il bando regionale Nidi Gratis: domande entro il 12 novembre

Aperto a mezzogiorno di oggi, lunedì 18 ottobre, il bando regionale per accedere la misura Nidi gratis di Regione Lombardia. Le famiglie hanno tempo sino alle ore 12 di venerdì 12 novembre per aderire all’iniziativa e ottenere così un rimborso sulla retta del nido.

La misura è rivolta ai genitori con figli fino ai 3 anni di età iscritti a nidi o micro-nidi, pubblici o privati, con Isee non superiore a 20 mila euro (o superiore, nel caso sia il Comune a segnalare la particolare situazione di necessità) per la riduzione fino all’azzeramento della retta che dovrà avere un importo mensile rimborsabile superiore a 272,72 euro.

Questo perché la misura regionale è di fatto complementare a quella messa in campo dal Bonus asilo nido di Inps (di può presentare domanda sino al 31 dicembre) che prevede rimborsi differenti in base all’Isee, fino 3 mila euro l’anno (272,72 euro al mese).

La retta sarà quindi davvero azzerata solo per le famiglie che ottengono il massimo contributo del Bonus Asilo Nido di Inps.

Per la misura Nidi Gratis Regione Lombardia ha stanziato 10 milioni di euro e le domande saranno accettate fino ad esaurimento fondi.

L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo così ai bisogni di conciliazione vita-lavoro.

Le domande ammesse per il 2020/2021 sono state 6.452.

Rispetto allo scorso anno sono aumentate le adesioni all’iniziativa da parte dei Comuni lombardi.

Come presentare la domanda

Le domande di adesione alla misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 possono essere presentate a partire da lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 12, fino a venerdì 12 novembre 2021, sempre alla stessa ora e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori previa registrazione in Bandi Online, esclusivamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE).