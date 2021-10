“Ho appena sniffato” e la Polizia gli ritira la patente a Castellanza

Non si placa il fenomeno dello spaccio nei boschi tra del Basso Varesotto e periodicamente giungono notizie di arresti e segnalazioni dalle forze dell’ordine.

I commissariati di Polizia della zona e in particolare quello di Busto Arsizio, hanno aumentato i controlli nelle strade che lambiscono le aree boschive, in particolare proprio tra Castellanza e Marnate, interessate dal fenomeno dello spaccio di droga.

Qui, quando non è possibile bloccare gli spacciatori, vengono predisposti posti di controllo per identificarne gli acquirenti e contestare loro la violazione amministrativa del possesso di droga, procedendo anche al ritiro della patente di guida se hanno la disponibilità di un veicolo.

Solo nelle ultime ore sono state fermate e sanzionate cinque persone, una delle quali si è vista ritirare la patente, trovate in possesso di vari quantitativi di eroina, cocaina e hashish.

Un’altra, un uomo di 58 anni, è stato invece denunciato perché aveva in tasca 11 dosi di cocaina, singolarmente confezionate e quindi destinate alla cessione a terzi. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per detenzione illecita di sostanza stupefacente, ma anche per guida sotto l’effetto della stessa sostanza avendo affermato, probabilmente per ricevere un trattamento più favorevole spacciandosi per un semplice consumatore, di averne appena sniffata una dose.

