Arresti per droga e pedopornografia, elezioni e tanto sport nel podcast dell’1 ottobre

Le principali notizie di venerdì 1 ottobre

I carabinieri di Azzate hanno arrestato un ventiduenne di Gazzada Schianno con l’accusa di duplice tentato omicidio. Il 3 agosto scorso il giovane era entrato in un’abitazione di Gazzada e aveva accoltellato due ventenni, anche loro già noti per i loro precedenti di polizia, che stavano dormendo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti si sarebbe trattato di una spedizione punitiva legata a un mancat pagamento di una quantità di droga.

E le manette sono scattate ai polsi anche di un ragazzo ventenne di Saronno accusato di scambio di materiale pedopornografico attraverso una chat di Telegram. Sul suo telefono sarebbero state trovate migliaia di immagini raccapriccianti di sesso tra adulti e bambini anche di pochi anni. L’indagine è partita in seguito alla una segnalazione proveniente da un’autorità statunitense. Il giovane, italiano e incensurato, è stato portato in carcere.

Weekend elettorale per i cittadini di 33 comuni del Varesotto. Domenica 3, infatti,m si aprono le urne per rinnovare sindaci e consigli comunali. Si vota domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Non è necessario presentare il green pass. Chiamati i cittadini di Varese, Gallarate e Busto Arsiuzio. In 6 comuni si è presentata una sola lista e occorre superare la soglia 50% dei votanti per evitare il commissariamento.

Domenica 3 ottobre si apriranno le agende per le prenotazioni per la terza dose rivolta ai circa 710.000 cittadini lombardi over 80 che hanno già completato il ciclo vaccinale primario. Le somministrazioni inizieranno lunedì 4 ottobre nei 55 centri vaccinali attivi. Nella nostra provincia ci si potrà presentare a Malpensafiere, alla Schiranna a Rancio valcuvia e ad Arcisate. La terza dose servirà a mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria

Fine settimana ricchissimo quello degli appassionati di sport, in vista del piatto forte di martedì 5 quando andrà in scena la 100a edizione della Tre Valli Varesine.

Sabato e domenica a Varese si tiene intanto la Gran Fondo Tre Valli per amatori con il primo giorno dedicato alla cronometro e il secondo alla gara in linea con circa 1.900 iscritti.

Ma oltre ai pedali c’è un grande programma anche per le nostre squadre. Domenica il Varese scende in campo al “Piola” di Novara a sette anni dall’ultima volta: allora Pavoletti decise la sfida playout a favore dei biancorossi. Sempre per il calcio, la Pro Patria cerca la svolta allo “Speroni” contro la Virtus Verona.

In serata invece i Mastini ospitano all’Agorà di Milano i campioni in carica di Italian Hockey League del Caldano a partire dalle ore 18. Infine alle 18,30 sfida quasi impossibile per la Openjobmetis, impegnata a Bologna contro i tricolori della Virtus Segafredo. Ampio racconto di tutte le partite in diretta su VareseNews attraverso i nostri liveblog.

Ricco fine settimana sportivo con il ciclismo grande protagonista. Tutti gli appuntamenti nel servizio di Damiano Franzetti

Slitta a fine ottobre l’inaugurazione della Fondazione Morandini. L’esposizione di via del Cairo 5 a Varese, disposta su 4 piani, era attesa per questo fine settimana ma, a causa di problemi tecnici, è stata rimandata

