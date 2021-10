Arriva in consiglio comunale a Varese “l’onda arancione” dei Giovani Democratici

Con la vittoria di Galimberti al ballottaggio contro il candidato del centrodestra Matteo Bianchi, arriva “l’onda arancione” dei giovani candidati con il Partito Democratico.

Sono 4 i consiglieri under 30 eletti nella lista PD: Helin Yildiz, Matteo Capriolo, Giacomo Fisco e Luca Battistella, oltre agli altri candidati giovani che hanno tutti conseguito ottimi risultati.

«Si tratta di un grandissimo traguardo per la politica varesina che dimostra di avere una linea verde molto proficua in grado di assicurare un futuro alla città – spiega la nota del gruppo – In particolar modo per i Giovani Democratici, la giovanile del Pd alla quale sono iscritti gran parte dei nuovi giovani consiglieri».

Il segretario cittadino dei Gd Michelangelo Moffa commenta la vittoria di Galimberti e l’elezione dei propri iscritti con gioia «Sono felicissimo, oltre alla magnifica e fondamentale vittoria di Davide, per la quale abbiamo lottato assieme a tutto il partito e la coalizione, abbiamo eletto diversi rappresentanti della nostra giovanile in Consiglio Comunale, pronti a sostenere assieme al Pd e al nostro bravo sindaco politiche fatte da giovani per i giovani della città, vogliamo che Varese sia sempre di più una città adatta anche a studenti e giovani lavoratori».

Moffa puntualizza anche le prospettive future della giovanile dem, cresciuta durante la campagna elettorale: «Il grande risultato dei nostri candidati, la stima e la fiducia riposte in noi dal segretario Carignola, dal sindaco Galimberti e da tutto il partito danno alla nostra giovanile una grande responsabilità politica per i prossimi anni. Abbiamo accresciuto le nostre fila con nuovi ragazzi e ragazze interessati ad entrare in contatto con l’attivismo politico, volenterosi di darsi da fare per la città ed il territorio, la nostra idea è quella di lanciare un patto tra i giovani di Varese per discutere e proporre sempre nuove idee ed azioni concrete finalizzate ad aiutare il sindaco e le istituzioni a migliorare costantemente la nostra città».