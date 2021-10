In arrivo pioggia e temporali, sarà una domenica d’autunno

È di nuovo allerta gialla per rischio idrogeologico. Ad annunciarla una nota della Regione Lombardia che invita ad alzare la soglia di attenzione per i prossimi giorni. Da questa sera, sabato 2 ottobre, è previsto sul Nord Italia l’arrivo di aria via via più umida. Tra tardo pomeriggio e sera ci saranno precipitazioni generalmente deboli sui settori centro occidentali della fascia pedemontana, alpina e prealpina, non escluse a carattere di rovescio o sotto forma di isolati temporali sulla parte di Nordovest, sebbene con probabilità molto bassa di eventi forti e intensi. In serata venti in rinforzo da sud sulle creste di confine.

Per la giornata di domani domenica 3 ottobre, le precipitazioni, deboli a partire dalla notte sulla parte occidentale, si estenderanno nel corso della mattinata a tutta la fascia alpina e prealpina e andranno incontro a moderata intensificazione tra tardo pomeriggio e sera su quelle zone, mentre poco interessata all’evento la pianura centro orientale. I fenomeni potranno rivestire anche carattere di rovesci sparsi o locali temporali, con probabilità attualmente generalmente bassa o molto bassa di fenomeni forti o particolarmente severi. Dalla tarda mattinata e nel corso della seconda parte della giornata rinforzi di vento da Sud sui rilievi attorno e oltre quota 800-1000 metri, in serata aumento della velocità del vento da Est anche sui settori orientali della bassa pianura. Tendenza per lunedì 4 ottobre: condizioni meteo via via più instabili e perturbate, con precipitazioni diffuse in intensificazione.