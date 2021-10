Arte e Natura si incontrano nella Cristina Moregola Gallery di Busto Arsizio

Nell’ambito della rassegna “Della Natura e dell’Arte” domenica 10 ottobre 2021 alle ore 17.00 Cristina Moregola Gallery (Via A. Costa 29, Busto Arsizio) presenta l’incontro Natura e Poesia con Francesca Matteoni, autrice del libro di poesie “Ciò che il mondo separa”, e con l’editor di Marcos y Marcos, Claudia Tarolo.

Insieme a loro anche Luca Mengoni, artista presente in galleria con la mostra “Nella rugiada gelida dell’alba” – titolo tratto da una delle poesie della Matteoni – oltre che autore della copertina del libro e di tutte copertine della collana di poesia “Le Ali” edita da Marcos y Marcos e curata da Fabio Pusterla.

Il libro di Francesca Matteoni si compone come un’antologia in cui sono raccolti alcuni testi scritti tra il 2007 e il 2021 e una serie di poesie inedite in cui l’autrice racconta lo spirito del luogo, in particolare di quei luoghi dell’Appennino dove ha vissuto per molti anni. “Poesia di metamorfosi e viandanza”, scrive di questa opera Fabio Pusterla “di sprofondamento nella simbologia interiore e archetipica ma anche capace di esplorare il grande Nord e il mondo incantato di miti e fiabe”.

Francesca Matteoni

Francesca Matteoni è autrice di vari libri di poesia fra cui Artico (Crocetti 2005), Tam Lin e altre poesie (Transeuropa 2010), Acquabuia (Aragno 2014) e del romanzo Tutti gli altri (Tunué 2014). Ha all’attivo pubblicazioni accademiche in italiano e inglese, tra cui: Il famiglio della strega. Sangue e stregoneria nell’Inghilterra moderna (Aras 2014). Insieme ad Azzurra D’Agostino ha curato l’antologia Un ponte gettato sul mare. Un’esperienza di poesia nei centri psichiatrici (Perda Sonadora Imprentas 2016), nata da un lavoro svolto in Sardegna. Le sue ultime pubblicazioni sono il saggio Dal Matto al Mondo. Viaggio poetico nei tarocchi (effequ 2019); il libro di poesia Libro di Hor con immagini di Ginevra Ballati (Vydia 2019) e un saggio sulle piante sacre nel volume La scommessa psichedelica (Quodlibet 2020) a cura di Federico Di Vita. Collabora alle riviste online «L’indiscreto», «Kobo» e «Nazione Indiana», di cui è redattrice, dove scrive di letteratura, ecologia, fiabe, tradizioni magiche.