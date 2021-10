Arte e palo della cuccagna: Arsago in festa con la Sagra della terza di ottobre

Mostra d’arte, un nuovo murale, giochi e il “palo della cuccagna”. Un fine settimana di gran festa, ad Arsago Seprio, con la tradizionale “Sagra della terza di ottobre”.

Sabato 16 ottobre è la giornata dell’arte: si comincia alle 11 con l’inaugurazione del nuovo quadro al parcheggio di via Garibaldi angolo via Mazzini, che raffigura uno scorcio della amata Palude Pollini (il quadro è una iniziativa degli Amici della Boza di Rugn).

Alle 16.30 si proseguirà poi con uno dei momenti di maggior pregio: l’inaugurazione della XV Biennale Artisti Varesini, allestita al Centro Culturale Concordia.

Domenica 17 ottobre è la giornata della festa vera e propria: dal mattino alle 10 giochi gonfiabili per bambini e stand dolciari al Parco Pissina, stand con gadget e prodotti locali al parcheggio di via Garibaldi. Ci sarà la messa solenne alle 10.45, mentre anche il Centro Culturale Concordia e il museo archeologico saranno aperti già dal mattino (10-18.30 per i visitatori).

Al pomeriggio dalle 14 alle 18.30 all’oratorio il banco di beneficienza e gli stand delle associazioni. Alle 15 c’è la processione della Madonna del Rosario, alle 16 la consegna del Premio Sciatt accompagnata dalla presentazione del Palio dei Rioni, alle 16.30 l’atteso momento del Palo della Cuccagna, tradizione che vede protagonisti i coscritti, quest’anno quelli del 2001/2002.