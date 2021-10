Asfaltato il fondovalle a Gorla Minore, l’assessore si difende: “È stata la Provincia”

Un giorno di festa per la comunità gorlese, domenica. Nel pomeriggio del 17 ottobre è infatti in programma “Fischiava il treno“, un evento che fa del fondovalle il luogo delle emozioni. Dei ricordi, in primis, con la rievocazione del passato in cui si sentiva il “Gibuti”, il vecchio treno della Ferrovia della Valmorea, fischiare in valle. Ma anche del presente, con la passione della comunità per la valle Olona, meta di passeggiate a contatto con la natura lungo la ciclo-pedonale .

Ed è proprio in nome dell’importanza del fondovalle, che una cittadina ha deciso di denunciare il cambiamento che tutti possono vedere lungo il vecchio sedime ferroviario. Un tratto di ciclabile della valle Olona è stato infatti asfaltato. Con un video, pubblicato sul gruppo Facebook di VareseNews, Oggi in Valle Olona, la donna ha puntato il dito contro l’Amministrazione comunale ed in particolare l’assessore ai Lavori Pubblici, rei, a suo dire, di questa deturpazione del paesaggio. Come lei, tanti altri cittadini in queste settimane hanno espresso il loeo rammarico per il verde venuto meno sul percorso della ciclo-pedonale.

È proprio l’assessore chiamato in causa dalla cittadina – seppur non nominato direttamente – Giuseppe Migliarino, che tiene a far chiarezza sul cambiamento avvenuto in valle.

L’assessore ai Lavori Pubblici di Gorla Minore, Giuseppe Migliarino

«Ci tengo a precisare che la responsabilità di questa decisione è da imputare alla provincia di Varese. L’asfaltatura in questione non riguarda solo Gorla Minore: si sta facendo lo stesso lavoro lungo tutta la pista ciclabile. I comuni hanno con la Provincia una convenzione che la autorizza a realizzare la pista in questione e ad occuparsi della sua manutenzione. Dopo circa quindici anni stanno rifacendo il manto della pista lungo tutto il percorso».

Migliarino risponde anche alle esternazioni relative alla difficoltà ad ascoltare i rumori della natura, a causa del nuovo asfalto posizionato: «Al mattino si potrà continuare a respirare e ascoltare i rumori, i cinguettii mattutini degli uccellini, nonostante l’asfalto. Ciò che è difficile vedere in valle a Gorla sono i tramonti, se non attraverso dell’obrobrio delle sagome dell’Ex SIR».