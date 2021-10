Astuti (PD): “Troppi rumori notturni alla stazione di Malnate per i lavori in corso sulla linea”

«La Regione intervenga per ridurre l’inquinamento acustico alla stazione di Malnate». L’appello arriva dal consigliere regionale Samuele Astuti, esponente del PD ed ex sindaco del grande comune che si trova alle porte di Varese, sulla tratta ferroviaria tra Milano e Laveno.

«Alla stazione di Malnate – spiega Astuti – è attivo un deposito di pietrisco utile alla manutenzione straordinaria della linea Milano-Laveno, sulla quale sono stati avviati lavori per la sostituzione di rotaie, traverse e pietrisco. I lavori sono concentrati nelle ore notturne, il che comporta grossi problemi di inquinamento acustico e ambientale per chi abita nei pressi della stazione. Oltretutto a subire maggiormente i disagi sono gli ospiti di una grande residenza per anziani che si trova proprio vicino all’area del cantiere».

L’intervento del consigliere regionale è affiancato dal sindaco, Irene Bellifemine: «L’impegno dell’amministrazione comunale di Malnate è stato continuo, anche a fronte di una raccolta firme portata avanti dai residenti della zona maggiormente interessata dai rumori notturni. Abbiamo avuto un primo incontro coi tecnici di Ferrovie nord ma adesso servono risposte certe da parte della Regione e delle stesse Ferrovienord».

«Ora – conclude Astuti – chiediamo alla Regione se intenda prendere in considerazione con Ferrovienord una differente localizzazione del deposito di pietrisco e materiale ferroviario destinato alla manutenzione della tratta. Abbiamo chiesto, inoltre, quali azioni intenda promuovere presso Ferrovienord per ridurre il rumore e le emissioni inquinanti e quando saranno finiti i lavori di manutenzione straordinaria in corso».