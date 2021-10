Atleti, famiglie e appassionati: la Varese City Run colora la domenica sportiva in città

Tanto colore e tanta voglia di sport a Varese per la prima Varese City Run.

Masnago, le vie del quartiere e lo stadio Franco Ossola si sono riempiti di atleti, ma anche di tantissimi appassionati, famiglie e tanti curiosi lungo il percorso che si è snodato per le vie della città. Dopo un anno di stop a causa del Covid e dopo l’edizione “numero 0” del 2019, Varese ha accolto tutti con un clima splendido, fresco (molto), ma ideale per correre per la prima vera edizione della Varese City Run.

Tantissimi, in migliaia, i partecipanti alle corse: la “mezza maratona” da 21,097 chilometri e la VareseTen da 10 chilometri, ma anche la 10 chilometri non competitiva e la Family Run, una camminata/corsa aperta a tutti, bambini, famiglie e tantissimi cani sulla distanza dei 3 chilometri.

La 10 chilometri è stata vinta con il super tempo di 29’41” da uno dei favoriti della partenza, Pietro Arese, neo 22enne, atleta delle Fiamme Gialle che ha preceduto dopo una bella volata di 300 metri i due keniani Lengen Lolkurraru e James Mburugu.

Dentro lo stadio e in una coloratissima via Manin chiusa al traffico e piena di atleti gli organizzatori di Sport+ e di Varese Atletica hanno hanno rappresentato con la loro manifestazione la voglia di sport in città. Tanto spazio anche al divertimento per i più piccoli, tutti premiati con medaglie e gadgets, e per la solidarietà, col nutrito gruppo di corridori della Fisdir guidati da Marco Caccianiga e la collaborazione con Il Ponte del Sorriso.

I percorsi delle gare certificati dalla Fidal permetteranno a Varese di avere un campo gara pronto per ospitare altre edizioni di una manifestazione che è piaciuta sia agli atleti che alla città.