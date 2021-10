Aumentano i positivi ma si abbassa il tasso di contagio grazie all’aumento dei tamponi per il green pass

Aumentano i nuovi casi positivi ma si amplia anche la rete di sorveglianza con l’individuazione di un maggior numero di positivi asintomatici. L’introduzione del green pass ha visto una crescita consistente di tamponi antigenici a cui si sottopongono quanti non hanno la copertura vaccinale.

NUOVI POSITIVI

Così, i dati epidemiologici diffusi da Ats Insubria indicano un incremento da 133 agli attuali 211 i nuovi positivi con un’incidenza di 23,64 ogni 100.000 abitanti. Attualmente i positivi sono 469 con un tasso di positività dei tamponi dell’1,1% rispetto al 1,5%. della scorsa settimana.

CONFRONTO TRA 2020 E 2021

Che la situazione sia al momento sotto controllo si evince anche dal confronto della situazione pandemica dello scorso anno rispetto al momento attuale. Il netto miglioramento che si registra a livello regionale, si replica anche nel Varesotto dove l’estate scorsa la pandemia era sotto controllo per poi esplodere in modo consistente a partire da ottobre, mentre il trend quest’anno è inverso: l’estate con la variante Delta, che ha creato ancora problemi negli ospedali, ha lasciato il passo a un inizio autunno decisamente migliore sia a livello di nuovi positivi sia di ospedalizzati. L’estate scorsa negli ospedali varesini accoglievano 74 degenti in luglio, 79 in agosto e 98 a settembre per passare a 360 in ottobre. Quest’anno, l’estate è stata più pesante con 123 ricoverati con Covid a luglio, 165 in agosto, 104 a settembre per scendere agli attuali 48 ( la rilevazione di ottobre si riferisce nei due anni allo stesso periodo 1-15 ottobre).

CAMPAGNA VACCINALE ANTICOVID

La campagna vaccinale prosegue con un aumento della domanda di prime dosi a cui si aggiunge quella delle terze dosi, sia completamento del ciclo sia booster. Dal prossimo 25 ottobre, si potrà prenotare il vaccino anche in farmacia: le inoculazioni partiranno dal 4 novembre in 22 farmacie del Varesotto a cui potranno aggiungersi altre attività. Rimarrà sempre aperto il canale delle prenotazioni su Poste che fissa appuntamenti negli hub rimasti aperti ( di fatto tutti ad eccezione di Schiranna).

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE

La campagna proseguirà, dunque, parallelamente a quella antinfluenzale che vede coinvolte le tradizionali categorie di anziani, over65 e immunodepressi, forze dell’ordine, operatori socio sanitari, donne in gravidanza e anche tutti i bambini dai 2 anni. Le richieste del vaccino saranno inoltrate al proprio medico di medicina generale ( la fornitura è arrivata il 18 ottobre scorso) o nei centri vaccinali. Ats Insubria raccomanda anche questa vaccinazione in vista dell’arrivo della “malattia di stagione”£ di cui si è già isolato il ceppo nel laboratorio dell’ospedale di Varese.