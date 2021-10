Aumentate del 50% le pmi del terziario che usano canali digitali. Accordo tra Amazon e Confcommercio per formarle

Accordo tra Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Amazon che prevede la partecipazione della principale associazione di rappresentanza delle imprese del terziario del territorio all’interno del programma “Accelera con Amazon”, il percorso di formazione gratuito realizzato in collaborazione con MIP Politecnico di Milano graduate school of business e altri partner per accelerare la crescita e la digitalizzazione di oltre 10.000 piccole e medie imprese italiane. L’intesa tra Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Amazon punta a supportare i giovani imprenditori del sistema Confcommercio in uno scenario in cui il web sta apportando cambiamenti profondi nella gestione delle attività di imprese e professionisti.

Secondo l’Osservatorio innovazione digitale nelle Pmi della School of Management del Politecnico di Milano la pandemia ha accelerato il ricorso a e-commerce e altri servizi digitali da parte delle piccole e medie imprese: le Pmi che vendono attraverso canali digitali (soprattutto di terze parti) sono cresciute di oltre il 50% rispetto al periodo pre-COVID raggiungendo nuove fasce di clienti durante i periodi di chiusura forzata dei canali fisici e, di conseguenza, migliori performance economiche. Tuttavia, i dati dell’Osservatorio mostrano come in oltre 4 aziende su 10 le competenze siano ancora limitate o distribuite in maniera non omogenea tra il personale e si può parlare di approccio avanzato al digitale solo nel 9% dei casi. Da qui l’impegno assunto da Amazon per la loro digitalizzazione.

UN CORSO INTENSIVO GRATUITO

Il percorso avrà inizio il 22 e 23 novembre con un Bootcamp, un corso intensivo gratuito, progettato da MIP Politecnico di Milano e tenuto da Amazon in collaborazione con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, presso il MIP in modalità mista, in presenza e virtuale. Il Bootcamp sarà aperto a 100 giovani piccole e medie imprese e startup, con l’obiettivo di sviluppare e rafforzare le competenze necessarie a vendere online.

I partecipanti apprenderanno i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale. Sarà possibile aderire al progetto sino ad esaurimento posti con priorità agli associati Confcommercio. Amazon fornirà inoltre contenuti educativi su come avviare la propria attività su Amazon.it e su come aderire alla vetrina Made in Italy, creata nel 2015 da Amazon e dedicata ai prodotti italiani che possono essere classificati come Made in Italy secondo le normative vigenti.

La selezione dei prodotti Made in Italy disponibili in tutti i negozi Amazon ha raggiunto quota 1 milione, e ad oggi sono più di 3.500 gli artigiani e le PMI che vendono i propri prodotti al suo interno.

WEBINAR PER IMPARARE A INNOVARE

A completamento del percorso, a partire dal mese di dicembre, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza grazie a Formaterziario-Alta scuola di formazione per le imprese terrà quattro webinar per aiutare le imprese a ad innovarsi attraverso processi di trasformazione e implementazione delle strategie manageriali e commerciali. I temi affrontati nei webinar sono: “La composizione di un piano di web marketing”; “Vendita on line: l’integrazione con la vendita tradizionale”; “Lead & Community”; “L’esperienza del cliente online”.

I mini corsi gratuiti saranno aperti a tutti previa iscrizione e, nel corso dell’evento, sarà possibile interagire con i relatori e approfondire i temi di maggior interesse.

Per ricevere aggiornamenti circa il programma completo è possibile registrarsi a questo link https://sell.amazon.it/accelera-con-amazon/contattaci