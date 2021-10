Autolinee Varesine comunica modifiche di orari e percorsi in occasione delle gare ciclistiche

Variazioni a orari e percorsi dei trasporti di Autolinee Varesine nei giorni delle gare ciclistiche. L’azienda di trasporti comunica che sabato 2 ottobre, in occasione della “cronometro GranFondo”, che si snoda sul percorso dall’Ippodromo verso la Valganna, dalle ore 12.00 alle ore 20.00, la linea urbana P non raggiungerà Olona, concludendo la tratta alla rotonda Ippodromo/Valganna.

Al tempo stesso, l’importante linea extraurbana Varese-Ghirla-Luino/Ponte Tresa devierà le proprie corse dal Brinzio e, a causa dell’allungamento dei tempi di percorrenza, non saranno effettuate le corse delle 14.25 e 16.25 dai tre capolinea.

Ben più corpose le modifiche in vigore domenica 3 ottobre, in occasione della “Gran Fondo” che interesserà sia il centro cittadino, sia diversi paesi. Sulle linee extraurbane, saranno ferme la N13 Varese-Brinzio e la N21 Varese-Osmate: la N10 Varese-Ghirla-Luino/Ponte Tresa inizierà il servizio alle 13.30, mentre la N20 Varese-Angera-Sesto Calende cercherà di garantire tutte le corse, pur con possibili forti ritardi e soppressioni. Sino a metà pomeriggio nessuna linea extraurbana transiterà dal centro città (utilizzare il capolinea della Confartigianato).

Le linee urbane di città torneranno gradualmente regolari verso le 14.00/14.30.

Al mattino, saranno limitate – a seconda della provenienza – presso la stazione FS (da Belforte, Olona, San Fermo, Bizzozero e Nabresina), presso la Brunella e successivamente piazza Beccaria (da Velate, Montello, Avigno, Sacro Monte e Bregazzana) o presso la Questura (da Calcinate del Pesce, il cui servizio sarà però sospeso tra le 10.45 e le 14.00). Alcune corse della A/B e della C effettueranno comunque il percorso intero, pur con diverse deviazioni per saltare il centro cittadino e viale Aguggiari, dove si prospettano le chiusure più lunghe.

I dettagli delle modifiche urbane sono esposti a questo

link: https://www.ctpi.it/it/Avvisi/Urbani/Tutte-le-linee—variazioni-domenica-3ottobre.html

Ulteriori variazioni verranno poi applicate per martedì 5 ottobre, in occasione della Tre Valli Varesine per donne e professionisti.