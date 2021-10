Ballottaggio, a Varese affluenza stabile: alle 12 ha votato il 12,47% degli elettori. In calo a Caronno Pertusella

Resta stabile a Varese l’affluenza in occasione del voto per il ballottaggio: alle 12 di domenica 17 ottobre ha votato il 12,47% degli elettori. Al primo turno alla stessa ora l’affluenza era stata del 12,55%.

Alle urne, di buon mattino, il candidato sindaco Davide Galimberti, mentre Matteo Bianchi, che non ha la residenza in città, non è tra gli elettori.

La giornata di voto prosegue regolarmente in tutte le 85 sezioni del capoluogo.

A Caronno Pertusella alle 12 il dato dell'affluenza è invece in calo di oltre un punto percentuale