Ballottaggio a Varese fra Galimberti e Bianchi: i risultati del voto in diretta

Questa è la diretta testuale sulla conta dei voti del ballottaggio di Varese 2021. Il momento della verità dopo oltre un anno di campagna elettorale per conoscere chi sarà il nuovo sindaco di Varese.

Galleria fotografica Varese 2021 - Il giorno del ballottaggio 2 di 2

I due sfidanti, come sappiamo, sono Davide Galimberti per il centrosinistra e Matteo Bianchi per il centrodestra arrivati rispettivamente al 48% e al 45% dei consensi nel primo turno di queste elezioni 2021.

Nella copertina di questo articolo trovate la diretta video con interviste, analisi e opinioni dai seggi e dai comitati elettorali. All’interno di questo articolo trovate invece le informazioni essenziali sull’andamento dello spoglio riordinate e organizzate per una più facile consultazione.

Le informazioni che trovate di seguito sono raccolte direttamente dai giornalisti di Varesenews distribuiti nei luoghi nevralgici di questo spoglio elettorale (A QUESTO ARTICOLO TROVATE I GRAFICI AGGIORNATI IN TEMPO REALE)

La diretta avrà inizio a partire dalle ore 14.30:

Ore 14.30 – SEGGIO 1

Prova testo in diretta